Terreurtruck niet te stoppen met betonblok

Tatjana Muskiet

LEIPZIG – Mobiele betonnen versperringen die in Duitsland worden gebruikt om evenementen te beschermen tegen aanslagen, blijken niet bestand tegen vrachtwagens die er tegenaan rammen. Dat blijkt uit twee botstesten die keuringsinstituut Dekra heeft uitgevoerd. De betonblokken worden sinds de aanslagen zoals die op de kerstmarkt in Berlijn en op de boulevard van Nice veelvuldig ingezet bij grote evenementen. Bij de crashtest reed de vrachtwagen met 50 kilometer per uur op de betonnen versperring af. Een keer kwam het blok dwars op de rijrichting te liggen, de tweede keer scheef. De vrachtwagen raakte slechts licht beschadigd door de botsing met het 2,5 ton zware blok en werd nauwelijks gestopt. Voor de test is een vrachtwagen ingezet vergelijkbaar met een type dat in juli vorig jaar bij de aanslag in Nice is gebruikt.(Telegraaf)…[+]