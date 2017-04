Terreurverdachten opgepakt in St. Petersburg

Tatjana Muskiet

SINT-PETERSBURG – Zes mensen uit Centraal-Azië die worden verdacht van het ronselen van aanhang voor Islamitische Staat, zijn in Sint-Petersburg gearresteerd. Er wordt bij deze aanhoudingen geen verband gelegd met de bomaanslag maandag op de metro van de Russische havenstad, lieten de Russische autoriteiten woensdag weten. Die aanslag werd gepleegd door een zelfmoordterrorist uit Centraal-Azië. Er vielen veertien doden. De zes verdachten zouden sinds november 2015 onder immigranten uit Centraal-Azië mensen hebben geworven om terroristische activiteiten te ondernemen of te steunen. Ze zouden dat hebben gedaan voor soennitische extremisten in het Midden-Oosten. (Telegraaf)…[+]