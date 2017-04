Terrorist Stockholm wilde veel meer slachtoffers maken

Tatjana Muskiet

STOCKHOLM – Rakhmat Akilov (39), de vermoedelijke dader van de de aanslag met een vrachtwagen in Stockholm, wilde met een bom veel meer slachtoffers maken. Dat blijkt uit WhatsApp-contact dat hij voor en na de aanslag zou hebben gehad met een IS-strijder uit Tadzjikistan. Dat meldt de Zweedse krant Expressen. Akilov, die was afgewezen bij een asielaanvraag, zou van IS de opdracht hebben gekregen om de aanslag te plegen als protest tegen de bombardementen in Syrië. Hij kaapte vrijdag in de Zweedse hoofdstad een vrachtwagen, waarmee hij met hoge snelheid door de drukste winkelstraat van Stockholm reed. Daarbij kwamen vier mensen om het leven, onder wie een 11-jarig meisje. Vijftien mensen raakten gewond. Volgens de Zweedse krant vroeg hij voor de aanslag via WhatsApp aan zijn contactpersoon, die hij steevast ’broer’ noemt, hoe hij een bom moest maken van de spullen die hij had aangeschaft.(Telegraaf)…[+]