Terroristen planden weer aanslagen Parijs

Tatjana Muskiet

PARIJS – Vijf terreurverdachten die vorig weekeinde in Frankrijk werden opgepakt, hadden plannen om op 1 december aanslagen te plegen in en rond Parijs. Ze hadden onder meer het hoofdkantoor van de Franse binnenlandse veiligheidsdienst in Levallois-Perret, het hoofdbureau van de recherche, een gerechtsgebouw en de Champs-Elysées in Parijs en Disneyland in Marne-la-Vallée op het oog, meldden bronnen bij de politie. De doelwitten en de geplande datum werden achterhaald op basis van informatie die werd aangetroffen op een smartphone. De vijf verdachten werden zondag opgepakt in Straatsburg en Marseille.(Telegraaf)…[+]