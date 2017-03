Thaise douane vindt grote partij hoorns

Tatjana Muskiet

BANGKOK – De Thaise douane heeft 21 hoorns van de met uitsterven bedreigde neushoorn in beslag genomen. Bij elkaar woog de vondst, de grootste in jaren, bijna 50 kilo. De waarde wordt geschat op ruim 4,5 miljoen euro. In Azië is het geloof in de geneeskrachtige werking groot. Het middel zou helpen tegen van alles en nog wat, van koorts tot kanker.(Telegraaf)…[+]