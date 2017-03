Tiener beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een zestienjarig meisje is zaterdagochtend aan de Sohawanweg in Paramaribo. Van haar zijn een halsketting en een ring buitgemaakt. Ook werd een tas weggerukt inhoudende twee zaktelefoons, SRD 700 en documenten. Het slachtoffer stond met enkele vrienden langs de weg. Daar stopte een grijze wagen waaruit drie rovers stapten. Ze rukten onder bedreiging van een mes haar sieraden en tas weg, waarmee ze weer in de auto stapten. Het kenteken van het voertuig van de daders is niet bekend. De wagen is via de Sohawanweg gereden in de richting van de Nieuwe Charlesburgweg. De tiener heeft geen letsel opgelopen. De politie kreeg de melding van de beroving en ging ter plekke voor onderzoek…[+]