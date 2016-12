Tiener beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een negentienjarige jongeman is donderdag rond 21.30 uur beroofd van zijn iPhone. Hij was over straat toen een rover de telefoon wegrukte en wegrende in de richting van de Nieuwe Domineestraat. De dader was ongemaskerd en ongewapend; hij was gekleed in een zwarte trui. Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen. Nadat hij gehoord had waar de verdachte naartoe zou zijn gerend, ging hij op onderzoek uit, maar trof de rover niet aan. De politie is nog bezig met het onderzoek…[+]