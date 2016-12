’Tientallen burgers geëxecuteerd Aleppo’

Tatjana Muskiet

leppo – Aanhangers van Assad zijn huizen in Aleppo binnengevallen en hebben 82 burgers die zij tegenkwamen vermoord. Daaronder waren ook vrouwen en kinderen, meldt een woordvoerder van de Verenigde Naties. Het is niet duidelijk of het om troepen van Assad gaat, of sympathiserende groeperingen. Volgens de VN zijn 82 burgers ter plekke doodgeschoten in vier gebieden van Aleppo. Onder hen waren 11 vrouwen en 13 kinderen. „Er is geen greintje menselijkheid meer te bekennen in Aleppo”, waarschuwt de woordvoerder.Ook uit andere delen van Syrië blijven berichten komen over oorlogsslachtoffers onder de burgerbevolking. Een gifgasaanval in de omgeving van de stad Hama heeft maandag volgens een coalitie van hulporganisaties zeker 93 burgers het leven gekost. De Union of Medical Care and Relief Organizations (UOSSM) meldde dit dodental dinsdag en riep de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) op de aanval te onderzoeken. De OPCW heeft een missie in Syrië die doorlopend feitenonderzoek doet.(Telegraaf.nl)…[+]