Tinder gaat strijd aan met omstreden tijgerselfies

Tatjana Muskiet

Amsterdam – Datingapp Tinder vraagt gebruikers te stoppen met het nemen en plaatsen van selfies met tijgers. De selfies worden gemaakt met tijgers die in gevangenschap leven ter vermaak van toeristen die een selfie maken om die te gebruiken als aantrekkelijke en avontuurlijke profielfoto op Tinder. Dierenrechtenactivisten hebben alarm geslagen omdat er steeds minder tijgers in het wild leven, op dit moment zijn dat er naar schatting 3200. Dat zijn er stukken minder dan in dierentuinen, attractieparken en achtertuinen; daar leven vermoedelijk zo’n vijfduizend tijgers. Om dat aantal terug te dringen, roept Tinder nu de hulp van haar gebruikers in. „De tijgerselfie moet verdwijnen”, laat Tinder weten. „Vaker dan niet wordt er met deze foto’s misbruik gemaakt van een prachtig dier dat uit zijn natuurlijke leefomgeving is gehaad. (Telegraaf)…[+]