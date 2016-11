Tottenham Hotspur nam Eriksen drie jaar geleden over van Ajax. De Engelse club plukt daar nu nog steeds volop de vruchten van. Eriksen speelde dit seizoen alle elf competitiewedstrijden bij de Spurs en heeft geen moment spijt van zijn keuze.

Tatjana Muskiet

Arjen Robben is vastberaden om te vlammen tegen Luxemburg. De aanvaller wil niet dat Oranje genoegen neemt met een kleine zege. Arjen Robben was afgelopen woensdag niet aanwezig bij het oefenduel met België, maar zal tegen Luxemburg aankomende zondag wel spelen. Voor de aanvaller is de WK-kwalificatie het belangrijkst op dit moment. Mogelijk zal hij in de toekomst vaker oefenduels van het Nederlands elftal laten lopen. “Dat sluit ik niet uit. Mijn enige doelstelling is om tot de winterstop fit te blijven. De volgende interlands zijn pas in maart, zo ver kan ik niet vooruit kijken. Maar ik moet altijd goed kijken wat voor mij fysiek gezien het juiste is”, zegt hij tegen Algemeen Dagblad.(goal.com)…[+]