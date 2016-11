Tottenham liet transfervrije Moses lopen

Tatjana Muskiet

Tottenham Hotspur liet de kans lopen om Victor Moses transfervrij vast te leggen toen hij nog in het amateurvoetbal in Londen speelde.EXCLUSIEF

Moses werd nadrukkelijk in de gaten gehouden door scouts van Tottenham en Chelsea voordat hij in 2004 zich bij de opleiding van Crystal Palace voegde, op advies van zijn oude trainer.

Nu 25 jaar oud, beleeft Moses zijn doorbrak op Stamford onder de nieuwe manager Antonio Conte. Chelsea won de laatste vijf competitiewedstrijden, waarbij de Nigeriaans international als vleugelback werd gebruikt.

Voormalig Arsenal-stagiar, Tony Loizi, was de trainer van Moses bij amateurclub Cosmos 90 FC en introduceerde hem bij de jeugdopleiding van Crystal Palace. “Zo veel clubs zaten achter hem aan toen kwam Crystal Palace ten tonele”, vertelde Loizi tegen Goal.(goal.com)…[+]