Touré tipt Man Utd als titelkandidaat

Tatjana Muskiet

Yaya Touré denkt dat Manchester United nog altijd de titel kan winnen in de Premier League, ondanks een achterstand van elf punten op koploper Chelsea.Chelsea is met 31 punten uit dertien wedstrijden de koploper in Engeland. Liverpool en Manchester City volgen op één punt en daarachter staan Arsenal, Tottenham Hotspur en Manchester United.(goal.com)…[+]