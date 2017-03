Trimmende vrouw beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een vrouw, die aan het trimmen was in Paramaribo, is beroofd. Ze was samen met een vriendin en dochter aan het trimmen toen de dader daar kwam. De rover fietste over de weg en stopte bij de vrouw. Hij rukte haar halsketting weg waarmee hij is weggereden in de richting van de Mangolaan via een leegstaand perceel. Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen. Het rijwiel was grijs/blauw van kleur. De politie die een onderzoek instelde, was gealarmeerd. De dader is echter niet aangetroffen in de nabije omgeving; hij wordt nog opgespoord…[+]