Trouwe lezers Times of Suriname blij gemaakt met Give Away prijzen

AMARIBO – De trekking van de Times of Suriname Give Away Actie waar velen vol spanning op hebben gewacht, heeft zaterdagavond in de studio van SCCN plaatsgehad. Negenentwintig lezers van de krant mogen zich gelukkige winnaars noemen. Warsha Torilal-Sardjoe, Vicepresident van de Rudisa Holdingmaatschappij NV tevens onderdirecteur van Times of Suriname had de eer om de loten van de eerste drie hoofdprijzen (kledingsbonnen) te trekken. De trekking is live via SCCN op kanaal 17 uitgezonden.

Times of Suriname is al 13 jaar de populairste en meest gelezen krant in Suriname. Middels een actie heeft de Times getracht als dank voor de ondersteuning terug te geven aan de trouwe lezers. De lezers zijn in de gelegenheid gesteld om vanaf juli het deelnameformulier op pagina 2 uit te knippen, in te vullen en in de daarvoor bestemde boxen in de verschillende supermarkten te deponeren. De dozen zijn opgehaald en alle loten zijn zaterdag onder toezicht van het Korps Politie Suriname en de Nationale Loterij Suriname in de Times of Suriname trekkingsbox gedaan. Aan de trekkingsresultaten is te merken dat de Times landelijk gelezen wordt. Times of Suriname feliciteert de winnaars en bedankt alle lezers voor hun deelname en zeker ook de winkeliers voor hun medewerking. De winnaars kunnen voor informatie over het ophalen van hun prijs vanaf vandaag bellen met de nummers 551908 of 551902.