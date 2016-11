Trump passeert Clinton in peiling

Tatjana Muskiet

WASHINGTON – De Amerikaanse verkiezingen op 8 november kunnen misschien nog spannnend worden. Donald Trump heeft zijn opponent Hillary Clinton met een procent ingehaald in de poll van ABC News en Washington Post. De mailaffaire van Hillary Clinton zijn waarschijnlijk de boosdoener voor de daling van haar populariteit. Sinds afgelopen mei, staat ze voor het eerst weer achter in deze peiling, al is het maar met 1 procent. Clinton staat op 45 procent, haar opponent staat op 46 procent.In de bijbehorende grafiek voor sterke enthousiasme scoort de Republikein zelfs acht procent meer dan zijn opponent aan Democratische zijde. Bij de grafiek ’stemvoorkeur’ staat Trump bij de zwevende kiezer voor met 48 procent ten opzichte van 41 procent van Clinton.(Telegraaf)…[+]