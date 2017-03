Trump wil verzoening na onrustig begin

Tatjana Muskiet

WASHINGTON – In zijn eerste toespraak voor het Amerikaanse Congres heeft Donald Trump zijn tegenstanders de hand gereikt. De nieuwe president riep zowel Republikeinen als Democraten op om samen te werken ‘om alles wat kapot is in het land te repareren’. Na een onrustige eerste maand in het Witte Huis met veel kritiek was het voor Trump nu tijd voor een meer verzoenende toon, terwijl hij tijdens zijn inauguratie in januari nog gitzwarte woorden sprak.

Zelfs Democraten, waarvan sommige in het wit gekleed waren als steunbetuiging aan de vrouwenbeweging, stonden af en toe op om te applaudisseren. Trump herhaalde veel van zijn campagnebeloftes, maar sprak ze wel op een andere manier uit. In tegenstelling tot zijn campagne las Trump zijn speech aan het Congres volledig voor van de teleprompter waar hij doorgaans weinig van moet weten.(Telegraaf)…[+]