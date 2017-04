Turkije ontslaat bijna vierduizend ambtenaren in nieuwe zuivering

Tatjana Muskiet

Turkije heeft in een nieuwe ontslaggolf na de mislukte staatsgreep van vorig jaar zomer meer dan 3.900 overheidsdienaren naar huis gestuurd. Het lijkt de grootste zuivering sinds de couppoging vorig jaar. Het gaat om ambtenaren in openbare dienst, militairen en politiemensen. Zij worden allen verdacht van connecties met “terroristische organisaties en structuren die een bedreiging voor de nationale veiligheid vormen”, liet een regering zaterdag weten in de officiële staatscourant.