Tusk in Londen voor Brexitoverleg met May

Tatjana Muskiet

BRUSSEL/LONDEN – In Londen is donderdag op hoog niveau overlegd over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, stak het Kanaal over voor een gesprek met premier Theresa May in Downing Street. „De premier heeft de wens van het VK zich te verzekeren van een diepgaand en bijzonder partnerschap met de Europese Unie na het vertrek herhaald. Ze heeft de constructieve benadering van de Raad bij het schetsen van de richtlijnen onder de aandacht gebracht”, zei een woordvoerder van May na het gesprek. Tusk presenteerde vorige week de conceptrichtlijnen voor de onderhandelingen. De 27 lidstaten nemen daar eind deze maand een besluit over. De eerste echte onderhandelingsronde over de scheidingsvoorwaarden wordt in de tweede helft van mei verwacht.(Telegraaf)…[+]