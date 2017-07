Twee jongemannen beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Twee jongemannen zijn donderdagavond in Paramaribo beroofd. Vier rovers die in een grijze wagen zaten, pleegden de beroving. Zij maakten van een van de slachtoffers een halsketting van 120 gram buit en van de ander is een bracelet van 30 gram gestolen. De daders waren gewapend met vuistvuurwapens waarmee zij de slachtoffers bedreigden om de sieraden afhandig te maken. Na de daad reden zij in de richting van de Ringweg op. Zij zijn nog voortvluchtig. De slachtoffers liepen geen letsel op. De politie is nog bezig met het onderzoek…[+]