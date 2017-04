Tweede opgepakte man Zweden niet meer verdacht

Tatjana Muskiet

STOCKHOLM – Zweden ziet de tweede persoon die in verband met de aanslag in Stockholm is aangehouden niet meer als verdachte van de terreuractie. Justitie liet dinsdag weten dat de man niettemin in de cel blijft, omdat al eerder in een andere zaak is besloten hem het land uit te zetten. Hij blijft nu vastzitten tot zijn uitzetting. Over de identiteit van de man hebben de Zweedse autoriteiten geen mededelingen gedaan. Direct na zijn aanhouding afgelopen weekend liet de politie al weten dat dat de man vermoedelijk een veel minder grote rol in de aanslag had gespeeld dan de hoofdverdachte, een in Oezbekistan geboren man. Die liet dinsdag via zijn advocaat weten dat hij schuldig was aan het inrijden vrijdag met een vrachtwagen op wandelend publiek in een grote winkelstraat in de Zweedse hoofdstad. Daardoor werden vier mensen gedood en raakten er vijftien gewond.