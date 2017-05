Tweehonderd gevangenen Indonesië ontsnapt

Tatjana Muskiet

JAKARTA – Ongeveer tweehonderd gevangenen in Indonesië zijn vrijdag ontsnapt uit een overvolle gevangenis op het eiland Sumatra. Ze zagen kans een poort van het gevangeniscomplex open te breken in de buurt van een moskee waar ze mochten bidden. De gedetineerden hadden geklaagd over hun behandeling in de gevangenis van Pekanbaru in de provincie Riau en beschuldigden sommige bewakers ervan gewelddadig te zijn, aldus het hoofd van het regionale kantoor van het ministerie van Justitie. ,,Dit heeft het incident bij het vrijdaggebed tot gevolg gehad”, vertelde hij aan een plaatselijk tv-station. (Telegraaf)…[+]