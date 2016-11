Van Persie voegt derby met goals toe aan zijn lijstje

Tatjana Muskiet

/abonnement/Robin van Persie voegde zondag weer een belangrijke derby toe aan zijn lijstje waarin hij zelf gescoord heeft. De Rotterdammer besliste de kraker tussen Fenerbahçe en Galatasaray.Met twee doelpunten zorgde Van Persie ervoor dat Fenerbahçe met 2-0 van de aartsrivaal won. In februari 2003 was de 33-jarige aanvaller trefzeker in de topper tussen Feyenoord en Ajax. In Amsterdam werd het toen 1-1, Zlatan Ibrahimovic scoorde namens Ajax.

Ruim vijf jaar later maakte Van Persie ook een doelpunt in een memorabele Noord-Londense derby tegen Tottenham Hotspur. Hij schreef toen één van de vier goals achter zijn naam van Arsenal, dat desondanks niet wist te winnen: 4-4.(goal.com)…[+]