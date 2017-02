Verbazing over Conway: ’Doet u dit thuis ook?’

Tatjana Muskiet

WASHINGTON – Kellyanne Conway, topadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft op sociale media verbaasde reacties uitgelokt door – met schoenen aan – geknield op de bank in het Oval Office te zitten en met haar smartphone te spelen tijdens een meeting met directeuren van zwarte scholen en universiteiten. Dat Conway haar scherpe hakken in de ongetwijfeld peperdure bank plantte, stoot veel twitteraars tegen de borst. Conway wordt een gebrek aan opvoeding en klasse verweten. Zo zegt iemand: „Iedereen daar vraagt zich zichtbaar af waarom ze zo zit. Wie heeft haar opgevoed?!” Een ander: „Haal die voeten van de bank. Dit is niet je eigen huis.” (Telegraaf)…[+]