Vermoedelijk brandstichting in woning

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – In een woning in Albina is deze week vermoedelijk brand gesticht. De politie is nog bezig de oorzaak van de brand te onderzoeken. Een vrouw had haar woning goed afgesloten en was enkele dagen niet thuis. Haar huis is gebouwd op een erf met meerdere panden. Andere personen die op het erf wonen, zagen deze week rook uit het huis van de vrouw komen. Ze traden gelijk op en haalden een bankstel dat in brand stond, uit het pand. De schade is beperkt gebleven tot het bankstel. De politie was gemeld en ging ter plekke voor onderzoek. De benadeelde vrouw verklaarde bij de politie dat iemand haar een keer had bedreigd dat die het huis in brand zou steken. De Forensische Opsporing onderzoekt of er daadwerkelijk sprake is van brandstichting…[+]