Verpleegster beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een verpleegster is maandagmiddag beroofd van haar halsketting. Zij liep over de Zinnia- naar de richting van de Gladiolenstraat. Ter hoogte van de Birambiestraat werd haar halsketting weggerukt door een ongewapende man. De rover rende daarna de Birambiestraat in. Hij was gekleed in een blauwe jeansbroek en grijsblauwe jacket en had een blauwe pet op. Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen. Zij belde na de beroving de politie die ter plekke kwam voor onderzoek. De rover is niet aangetroffen in de nabije omgeving…[+]