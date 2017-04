Verratti wil samenspelen met Neymar

Tatjana Muskiet

Marco Verratti wil in hetzelfde elftal spelen als Neymar. De Italiaan staat in belangstelling van Barcelona, maar wil dat Neymar naar Frankrijk komt.Verratti wordt al een langere tijd aan FC Barcelona gelinkt. De club uit Spanje zou hem zien als de ideale opvolger van Andres Iniesta, maar Verratti lijkt vooralsnog niet de overstap te maken. Wel zou hij graag samenspelen met Neymar, maar dan wel bij Paris Saint-Germain. “Wie ik zou kiezen als ik mocht zeggen wie PSG moet halen? Neymar. Hij is een talentvolle speler en hij was in beide duels tegen Barcelona geweldig”, vertelde Verratti in gesprek met beIN Sports.

“Hij speelt dit seizoen formidabel. Hij is van een andere dimensie. Op dit moment zit hij op hetzelfde niveau als Lionel Messi. Hij heeft dezelfde leeftijd als ik en hij zal nog beter worden in de toekomst”, aldus Verratti.(goal)…[+]