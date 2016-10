VHP bundelt jongeren landelijk

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Chandrikapersad Santokhi, voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), is bezig jongeren landelijk te bundelen. Hij zegt aan de krant dat dit reeds heeft plaatsgevonden in Commewijne en Nickerie. Dit zal ook plaatsvinden in de overige districten.

Santokhi zegt dat jongeren slachtoffer worden van het veiligheidsbeleid, criminaliteit en het corruptiebeleid. “Denk maar aan het naschoolse programma voor jongeren en het pakkettenprogramma ten behoeve van jongeren. Voorts worden ze slachtoffer van het onderwijsbeleid zoals: Het niet-betaalbaar maken van het onderwijs voor vele jongeren, het ontstaan van studielimieters, omdat onder andere studiekosten moeilijk te betalen wordt voor hen, maar ook door demotivatie van jongeren.” Volgens hem is er een grote werkloosheid onder de jongeren, omdat veel bedrijven vanwege de crisis hun deuren gesloten hebben. Er wordt dan geen werkgelegenheid gecreëerd. Het uitblijven van marktgericht onderwijs is een zorgpunt voor hem naast het feit dat er geen opvang en begeleiding van jongeren is die studieproblemen hebben of stoppen met hun studie.

“Dit is niet wat de jongeren verwacht hadden. Dit is niet wat ze gehoopt hadden. Jongeren kunnen zich niet identificeren met het gevoerde regeerbeleid. Jongeren moeten zich niet laten corrumperen door het regeerbeleid. Jongeren moeten leiderschap en betrokkenheid eisen in alle organisaties. Dit is niet het Suriname wat de jongeren willen.” Volgens Santokhi ligt de toekomst van jongeren in het opzetten van een moderne agrarische school en het opzetten van marktgerichte onderwijsinstellingen. Verder is de modernisering van de bestaande sectoren, zoals modernisering van de agrarische sector agro-industrie belangrijk. Voorts vindt hij ook belangrijk: het opzetten van ICT-onderwijs, afstandsonderwijs, opzetten van dienstensector, financiële outsource sector, modernisering van toerismesector en het opzetten van kleine of middelgrote ondernemingen met goedkoop kapitaal (diaspora en equity kapitaal). De VHP-voorzitter zegt, dat de VHP de toekomst is voor de jongeren met haar ontwikkelingsvisie, haar vision 2030 en haar beleidsprogramma. “Jongeren die een ander beleid willen, nieuw leiderschap, nieuwe visie, betrokkenheid, oplossingsgericht en crisisbeheersend moeten zich bij de VHP aansluiten. De VHP gaat u daarvoor alle ruimte geven.” …[+]