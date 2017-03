‘Vilhena is geen Zlatan’

Tatjana Muskiet

Midden in de tuchtzaak van Tonny Vilhena in Zeist liet Feyenoords huisjurist Joris van Benthem aan de blonde dame, aanklager Marieke Vreugdenhil, beelden van Zlatan Ibrahimovic zien. Een joekel van een elleboog deelt de Zweedse superster van Manchester United uit. “Kijk, dit is een elleboogstoot”, zegt Van Benthem. In het vervolg maakt hij niet alleen mevrouw Vreugdenhil, die de strafeis voor Vilhena heeft verzwaard naar vier wedstrijden, maar ook de heren van de tuchtcommissie duidelijk hoe in het voetbal ernstig letsel wordt toegebracht door spelers als Ibrahimovic. Van Benthem: “Dan ballen ze hun vuist, zoals hier bij Zlatan, brengen ze die vuist naar hun lichaam toe en gebruiken ze arm als een hefboom om de elleboogstoot uit te delen.” (Telegraaf)…[+]