Visser slaat collega

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De politie van Saramacca heeft de visser AO (40) in de kraag gevat. De man heeft een andere visser bedreigd en mishandeld. Beide vissers waren maandag op Boskamp en zijn kort na mekaar uitgevaren om te vissen. AO zou als eerst zijn vertrokken en op de plaats zijn aangekomen waarna hij zijn netten uitzette. Toen het latere slachtoffer daar aankwam, kon hij zijn netten niet uitzetten terwijl hij toestemming had om daar te mogen vissen. Dit had als gevolg dat er een ruzie ontstond tussen beide mannen. AO bedreigde het slachtoffer en sloeg hem ook. Het slachtoffer deed aangifte bij de politie die de verdachte heeft aangehouden en opgesloten. De gewestelijke politiecommandant Harnarain Mohan van Saramacca bevestigt dat de man na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering is gesteld. De aangever is na medische behandeling naar huis gestuurd…[+]