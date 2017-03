Vitesse verlengt met Zhang

Tatjana Muskiet

Vitesse heeft het contract van Yuning Zhang verlengd. De Chinese spits maakte in anderhalf seizoen pas drie goals. De club praat met de huurlingen.Zhang kwam in 2015 al op 18-jarige leeftijd van Hanghzou naar Arnhem en speelde sindsdien 21 Eredivisie-duels voor Vitesse waarvan slechts twee als basisspeler. Ondanks de productie van slechts drie doelpunten is er in Arnhem genoeg vertrouwen in de spits om tot medio 2018 met hem door te gaan. Zhang had een optie in zijn contract voor nog een jaar en die is dus gelicht.(goal)…[+]