Vliegtuig botst met hert

Tatjana Muskiet

Charlotte – Een vliegtuig heeft woensdag een hert geraakt in de Amerikaanse stad Charlotte (North Carolina). Tijdens het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met het overstekende hert. Woensdagmiddag lokale tijd ging het mis toen het vliegtuig wilde vertrekken naar Gulfport (Mississippi). Hoewel het vliegtuig nog wel wist op te stijgen, moest deze direct terugkeren. Het toestel lekte brandstof en was beschadigd. De 44 passagiers en de vier bemanningsleden raakten niet gewond bij het ongeluk. De autoriteiten hebben niets gezegd over hoe het met het hert is afgelopen.(Telegraaf)…[+]