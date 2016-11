Tatjana Muskiet

BERLIJN – De vogelgriep breidt zich verder uit in Duitsland. Het zeer besmettelijke H5N8-virus is volgens een wetenschappelijk instituut nu ook aangetroffen bij in het wild levende vogels op het eiland Riems voor de Oostzeekust. In Mecklenburg-Vorpommern en Sleeswijk-Holstein zijn pluimveebedrijven besmet. Voor dinsdag is een crisisberaad gepland met de Duitse landbouwautoriteiten en vertegenwoordigers van dierenartsen en andere experts. Daarbij komt mogelijk ook een ophokplicht voor heel Duitsland aan de orde. Landbouwminister Christian Schmidt heeft besloten om in ieder geval met de voorbereidingen hiervoor te beginnen. „Wij nemen de verspreiding van de vogelgriep in Duitsland zeer serieus”, zei hij…[+]