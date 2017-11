Voormalig Ajax- en Vitesse-speler Yakubu (35) overleden

Yakubu kwam in 1999 op 17-jarige leeftijd naar Amsterdam. Hij speelde in vijf seizoenen 65 duels voor Ajax, waarmee hij in 2002 en 2004 landskampioen werd. In 2002 won hij met Ajax bovendien de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal.

Ander hoogtepunt van Yakubu bij Ajax was het bereiken van de kwartfinales van de Champions League in 2002/2003. Zowel in de heen- als de terugwedstrijd tegen AC Milan begon hij in de basis. Na 0-0 in de Arena en 3-2 in San Siro was het Ajax van trainer Ronald Koeman uitgeschakeld.(NU.nl)…[+]