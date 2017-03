Voorzitter Barça: ‘Dit zullen we nooit vergeten’

Tatjana Muskiet

Woorden schoten woensdagavond tekort bij de betrokkenen van Barcelona, na de ongekende zege (6-1) op Paris Saint-Germain en plaatsing voor de volgende ronde van de Champions League. Barca had de eerste ontmoeting met 4-0 verloren. Voorzitter Josep Bartomeu: “Dit is een historische avond die we nooit zullen vergeten. Wat een wedstrijd! Dat we op deze manier terug komen geeft ons nog meer energie om het seizoen succesvol af te maken.” Een vergelijkbare reactie kwam van middenvelder Ivan Rakitic. “We wisten dat we alles moesten proberen om het onmogelijke mogelijk te maken. Dat hebben we gedaan. Vraag niet hoe. Om een tegenstander van dit niveau met 6-1 te verslaan is bijna te gek om waar te zijn.”(Telegraaf)…[+]