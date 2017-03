Vrouw (90) verkracht door kickbokser (19)

Tatjana Muskiet

Düsseldorf – De Duitse rechtbank is donderdag in Dusseldorf van start gegaan met de zaak tegen een 19-jarige Marokkaans-Duitse kickbokser die een hoogbejaarde vrouw heeft verkracht. Het destijds 90 jaar oude slachtoffer werd mishandeld, beroofd en bedreigd met de dood. Vorig jaar oktober sloeg Souhayl M., toen al een bekende van de politie, toe nadat de oudere vrouw op een zondagmorgen terugliep naar huis na een kerkbezoek. Dat schrijft de Duitse krant Die Welt. Hij sleepte het slachtoffer een steeg in en bedreigde haar met de dood om haar vervolgens te verkrachten. De vrouw hield schaafwonden en blauwe plekken over aan het geweld. (telegraaf)…[+]