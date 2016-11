Vrouw beroofd en geslagen door ex-partner

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een vrouw is in het district Wanica beroofd door haar ex-man. De dader ging donderdag thuis bij haar met een houwer waarmee hij haar heeft verwond. Het slachtoffer liep verwonding aan haar hoofd op en moest medisch worden behandeld. Ze had ook striemen over haar lichaam. De dader nam ook een tas waarin zij SRD 1000 en een telefoon had, weg. Na de daad rende hij weg in de richting van een bosschage. De vrouw heeft van de beroving en mishandeling melding gemaakt bij de politie. De wetsdienaren zijn nog bezig met het onderzoek. Een onderzoek in de nabije omgeving leverde geen resultaat op…[+]