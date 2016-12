Vrouw beroofd van tas

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een vrouw is gisteren aan de Kleine Saramaccastraat beroofd van haar tas. Ze liep over straat toen twee rovers haar hebben overvallen. Een van hen was gewapend met een vuistvuurwapen. Ze maakten onder bedreiging van het wapen de tas inhoudende SRD 1200, 350 euro, een gouden ring ter waarde van SRD 4000, een mobiele telefoon, documenten en de contactsleutel van een auto buit. Ze sloegen haar ook, maar ze liep geen verwondingen op. Na de daad hebben de criminelen de plaats verlaten in een witte wagen waarvan het kenteken onbekend is. Een van de daders was gekleed in een rode trui en korte broek en zijn kompaan in een bruine trui met lichtkleurige jeansbroek. Na de melding alarmeerde de vrouw de politie die ter plekke ging voor onderzoek. De daders zijn niet in de nabije omgeving aangetroffen; het onderzoek is gaande…[+]