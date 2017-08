Vrouw in woning beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een vrouw is gisterochtend in haar woning in Marowijne overvallen. Twee rovers, die gewapend waren met vuistvuurwapens, verrasten haar in het pand. Zij drongen binnen door de achterdeur te forceren en hielden haar onder schot. Onder bedreiging maakten zij een laptop en twee halskettingen buit waarmee zij de plaats verlieten. Het is niet bekend hoe zij de plaats aandeden en verlieten. Het slachtoffer liep geen letsel op. Zij deed van de beroving aangifte bij de politie…[+]