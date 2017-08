Vrouw klemgereden en beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een 58-jarige vrouw op een bromfiets, is dinsdag in Paramaribo klemgereden en beroofd. Zij reed over de Havanastraat in de richting van de Demerarastraat. Ter hoogte van de kruising Havana- en Demerarastraat werd zij klemgereden door twee mannen op een bromfiets. De duorijder stapte af en probeerde haar halsketting weg te rukken, maar dat gelukte hem niet, omdat de vrouw zich verzette. Hij wist vervolgens wel haar horloge en een tas inhoudende SRD 2000, bromfietspapieren en een bosje sleutels buit te maken. Na de daad reed hij met zijn kompaan weg in de richting van de Trinidadstraat. Zij zaten op een blauwe bromfiets zonder kenteken. De vrouw liep geen letsel op. De politie onderzoekt deze roofzaak…[+]