Vrouw na ruzie beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een vrouw, die ruzie had gekregen met haar vriend in Paramaribo, is kort daarna beroofd. Ze reed op een bromfiets met haar vriend. Ze kregen onderling ruzie, waarna de vriend haar aan de Copernicusstraat liep afstappen. Ter hoogte van een pand stopte een witte wagen bij haar. Een man die in de auto zat, rukte de tas en halsketting van de vrouw weg. Hij reed vervolgens in de richting van de Jan Steenstraat. Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen. De dader was ongewapend; hij was gekleed in een zwarte trui en blauwe jeansbroek. De politie was gemeld over deze beroving en ging ter plekke voor een onderzoek. De dader wordt nog opgespoord…[+]