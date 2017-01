’Vrouwvriendelijke’ stoelen bij Air India

Tatjana Muskiet

NEW DELHI – Er komen aparte zitplaatsen voor vrouwen op binnenlandse vluchten van Air India. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij dinsdag laten weten. Air India ontkent dat de maatregel iets te maken heeft met recente berichten over seksueel geweld tegen vrouwen tijdens vluchten, maar wil zorgen voor meer keuze en comfort voor de vrouwen. In december zou een veertigjarige vrouw door een man naast haar zijn aangerand toen ze aan het slapen was. Begin januari van dit jaar kreeg een stewardess seksuele opmerkingen naar haar hoofd geslingerd van een man.(Telegraaf)…[+]