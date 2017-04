VS bekijkt militaire opties Syrië

Tatjana Muskiet

WASHNGTON – Het Pentagon en het Witte Huis werken aan plannen voor een militair ingrijpen in Syrië na de gifgasaanval van deze week. Tot voor kort had president Trump een dergelijk ingrijpen altijd vierkant afgewezen. De opties variëren van het instellen van een no-fly zone, het creëren van veilige gebieden aan de grens met Turkije tot het bombarderen van chemische installaties en luchtafweer van de Syrische president Assad. Zowel de Amerikaanse president Trump als diens minister van Buitenlandse Zaken Tillerson spreken van een gepaste reactie op het drama met het gifgas, dat volgens hen het werk is van het Syrische regime en niet het gevolg is van het bombarderen van een opslagplaats van chemische wapens in handen van de rebellen, zoals de Russen beweren. Volgens de Israëli’s heeft Assad zelfs hoogstpersoonlijk opdracht gegeven tot het inzetten van gifgas.(telegraaf)…[+]