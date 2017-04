VS stoppen financiering VN-orgaan om abortus

Tatjana Muskiet

WASHINGTON – De VS stoppen met de financiering van het het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken maandag bekend via een brief aan de Senaat. De reden voor het besluit is de rol die het VN-orgaan speelt in het faciliteren van abortussen en sterilisaties. De geldstroom wordt stopgezet omdat de organisatie een ,,programma van verplichte abortus of gedwongen sterilisatie” steunt of deelneemt aan de leiding ervan, zo staat in de brief.

Het Bevolkingsfonds (UNFPA) zet zich in voor het promoten van het recht van iedere man, vrouw en kind op een gezond leven met gelijke kansen. De organisatie stelt op zijn website het besluit te betreuren en weerspreekt dat er op wat voor manier dan ook sprake is van dwang.(telegraaf)…[+]