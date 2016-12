VS wil inwoners vijf Europese landen niet vrijstellen van visumplicht

Tatjana Muskiet

De Verenigde Staten blijven weigeren inwoners van vijf EU-landen vrij te stellen van de visumplicht. Overleg met de VS over een oplossing is de afgelopen maanden ondanks veel inspanningen vruchteloos geweest, meldde de Europese Commissie woensdag. Amerikanen mogen wel zonder visum naar Bulgarije, Roemenië, Cyprus, Kroatië en Polen reizen, maar andersom niet. Daardoor wordt het principe van wederkerigheid geschonden.