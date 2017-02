Vuurwapen gestolen

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een vuurwapen is dinsdagavond gestolen uit een auto in Paramaribo. De benadeelde had zijn wagen voor een winkel aan de Gompertsstraat geparkeerd. Hij ging in de zaak, maar zou vermoedelijk de auto niet op slot hebben gedaan. Toen hij terugkwam, bleek dat zijn vuurwapen was weggenomen. Een man heeft de daad gepleegd; hij nam het wapen weg en stapte na de diefstal in een andere wagen die in de richting van de Jozef Israëlstraat is gereden. De politie kreeg de melding van de wapendiefstal en ging naar de locatie voor onderzoek…[+]