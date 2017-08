Wandelaar na 30 jaar gevonden in gletsjer

Tatjana Muskiet

BRIG – Een Duitse wandelaar is dertig jaar na zijn dood teruggevonden in een Zwitserse gletsjer, meldt de Franse krant Le Parisien woensdag. De Duitse toerist was in de zomer van 1987 verdwenen. De teruggevonden resten van de backpacker bleken gedeeltelijk opgesloten te zitten in een gletsjer, zei de politie van het kanton Wallis. De menselijke resten werden ontdekt door twee bergbeklimmers op 25 juli. Ze waren begonnen met de beklimming van de Lagginhorn (4010 meter). Aangekomen bij een plek op 3499 meter hoogte die Lagginjoch wordt genoemd, besloten ze terug te keren vanwege het slechte weer. Op de weg terug ontdekten ze ,,een hand en twee schoenen”, aldus de politie. Deze resten lagen in de buurt van een station van een kabelbaan. Vanwege het slechte weer was het niet mogelijk meteen onderzoek te doen bij de vondst. Een dag later konden de resten wel worden geborgen. Het slachtoffer kon daarna worden geïdentificeerd als een Duitser geboren in 1943 die op 1 augustus 1987 was verdwenen.(Telegraaf)…[+]