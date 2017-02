Weer geen Afrikaanse leider onderscheiden

Tatjana Muskiet

JOHANNESBURG – Net als vorig jaar is er ook dit jaar geen winnaar van de prijs voor uitmuntend politiek leiderschap in Afrika. De prijs is ingesteld door de Soedanese telecommagnaat Mo Ibrahim. Volgens de jury is er geen Afrikaanse voormalige regeringsleider of staatshoofd die de prijs momenteel verdient. Sinds de prijs in 2006 werd ingesteld, werd zij maar vier keer toegekend; in 2014 voor het laatst aan de Namibische leider Hifikepunye Pohamba. Kandidaten moeten democratisch gekozen staatshoofden of regeringsleiders zijn geweest, die maximaal drie jaar geleden aan het eind van hun grondwettelijke termijn hun ambt hebben neergelegd. Ook de manier waarop ze hun ambt hebben vervuld, wordt meegewogen.(Telegraaf)…[+]