Weer grote juwelenroof in Parijs

Tatjana Muskiet

PARIJS – Twee Amerikanen zijn in een parkeergarage onder het chique Place Vendôme in Parijs beroofd van juwelen ter waarde van 400.000 euro. De krant Le Parisien meldde vrijdag dat twee daders de Amerikanen overvielen toen ze donderdagavond naar hun auto liepen. Het Place Vendôme telt tal van juweliers. De Franse hoofdstad is de afgelopen jaren vaker in het nieuws door juwelenroven. In oktober bijvoorbeeld maakten overvallers in een winkel in het centrum voor 500.000 euro aan luxe horloges buit. Begin diezelfde maand werd de Amerikaanse tv-ster Kim Kardashian beroofd van juwelen ter waarde van 9 miljoen euro in het appartement waar ze in Parijs verbleef.(Telegraaf)…[+]