Weerzien met Chelsea opnieuw fiasco voor Mourinho

Tatjana Muskiet

Voor de tweede keer dit seizoen heeft José Mourinho met lege handen Stamford Bridge verlaten. Na de 4-0 nederlaag in de competitie verloor Manchester United ook de kwartfinale van de FA Cup in Londen: 1-0. United trad aan zonder Daley Blind, die door Mourinho op de bank was geposteerd. Chris Smalling speelde wel en die was na een kwartiertje spelen Eden Hazard helemaal kwijt. De Belg draaide handig weg van de verdediger en besloot zijn dribbel met een schot dat ternauwernood door David de Gea gepareerd kon worden.(Telegraaf)…[+]