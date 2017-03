Werkgelegenheid VS schiet omhoog

Tatjana Muskiet

In de VS zijn vorige maand 298.000 banen toegevoegd, een forse stijging: er was gerekend op 188.000 extra banen. Dat blijkt uit cijfers van loonstrookjesverstrekker ADP op woensdag voor de Amerikaanse banenmarkt. Het cijfer wordt als betrouwbare indicator voor de formele getallen van het ministerie van Arbeid gezien die later verschijnen. Het banengetal van ADP werd voor januari met 15.000 opwaarts bijgesteld.(Telegraaf)…[+]